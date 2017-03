Brexit

A "União Europeia irá atuar como uma só e preservar os seus interesses", nas negociações com o Reino Unido relativas ao seu abandono do bloco europeu, fez hoje saber o Conselho Europeu.

O Conselho indicou numa declaração ter recebido hoje uma carta da primeira-ministra britânica, Theresa May, "notificando a intenção do Reino Unido sair da União Europeia", e sublinhou que nas negociações que se seguirão "primeira prioridade" da União "será a de minimizar a incerteza causada pela decisão do Reino Unido aos cidadãos [europeus], às empresas e Estados-membros".

"Vamos por isso começar por focar-nos em todos os acordos decisivos para uma saída controlada", acrescenta a declaração do Conselho Europeu, que começa por "lamentar que o Reino Unido saia da União Europeia", mas que se diz "pronto para o processo que agora se inicia".