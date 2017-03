Actualidade

O governo chinês disse hoje que um ativista de Taiwan, que desapareceu há uma semana ao passar a fronteira de Macau para a China, está detido e a ser investigado por suspeita de "atividades prejudiciais à segurança nacional".

O ativista pró-democracia Lee Ming-che, de 42 anos, passou a fronteira de Macau no dia 19 deste mês e nunca apareceu num encontro que previsto para mais tarde nesse dia com um amigo na cidade chinesa de Zhuhai, junto à fronteira com Macau.

O porta-voz do Escritório para os Assuntos de Taiwan, Ma Xiaoguang, disse que Lee Ming-che, se encontrava de boa saúde, mas não deu informações sobre onde estava detido ou outros termos da sua detenção, escreve a Associated Press.