Mercados

A bolsa em Nova Iorque negoceia indefinida, no dia em que o Governo britânico formalizou em Bruxelas o pedido do processo de saída do país da União Europeia ('Brexit').

Pelas 14:47 de Lisboa, o Dow Jones Industrial caía 0,20% para 20.661,76 pontos, enquanto o Standard & Poor's recuava 0,18% para 2.354,37 pontos.

Já o índice tecnológico Nasdaq valorizava-se 0,05% para 5.877,57 pontos.