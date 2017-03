Brexit

O Presidente francês, François Hollande, afirmou hoje que o 'Brexit' vai ser doloroso para os britânicos, horas depois de Londres ter lançado formalmente o processo de saída do Reino Unido da União Europeia.

O 'Brexit' "vai fazer a Europa avançar, indubitavelmente a diferentes velocidades", disse Hollande, à margem de uma visita oficial à Indonésia.

O Presidente francês frisou que o processo hoje lançado "é irreversível" e que as negociações dos termos da separação não podem "prolongar-se além" dos dois anos, prazo estipulado no artigo 50.º do Tratado de Lisboa, excluindo qualquer "sistema intermédio".