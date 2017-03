Actualidade

A PSP instaurou processos disciplinares aos elementos da "cadeia hierárquica" do Departamento de Apoio Geral da direção nacional, após o inquérito ao desaparecimento de 57 armas glock, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI adianta que a ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, determinou a realização de "um inventário rigoroso" de todas as armas e munições existentes na PSP, GNR e SEF.

A instauração dos processos disciplinares "à cadeia hierárquica do Departamento de Apoio Geral da Direção Nacional da PSP" foi decidida no seguimento das conclusões do inquérito sobre o desaparecimento de armamento do Departamento de Apoio Geral (DAG) da Direção Nacional da Policia de Segurança Pública, tornado público em fevereiro.