Actualidade

O Governo avalia em cinco mil milhões de euros o montante necessário para constituir um veículo para retirar crédito malparado do balanço dos bancos, o qual pretende que tenha capital privado, afirmou hoje o ministro das Finanças.

"Pensamos que uma solução que traga para o sistema bancário algo perto cinco mil milhões de euros seria suficiente para resolver a longo prazo os grandes problemas que ainda temos no sistema", declarou, durante uma palestra intitulada 'As Perspetivas para Portugal e para a Europa' realizada no auditório da agência de notícias Bloomberg, em Londres.

Centeno defendeu que o financiamento deste veículo, que foi considerada uma prioridade por este Governo, deve ser feito através de capital privado e não à custa de dinheiro público.