O presidente do Conselho Regional do Centro, João Azevedo, defendeu hoje uma nova ligação rodoviária entre Coimbra e Viseu, sem pagamento de portagens, aproveitando o atual Itinerário Principal 3 (IP3).

"As pessoas não querem soluções portajadas, que são uma grande limitação", disse à agência Lusa o também presidente da Câmara de Mangualde, do PS, indicando que esta posição é partilhada pelo líder da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, José Morgado.

João Azevedo e José Morgado, presidente socialista do município de Vila Nova de Paiva, reuniram-se na semana passada com o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, para debaterem projetos de incidência regional nas áreas ferroviária e rodoviária, em especial a requalificação da Linha da Beira Alta, anunciada há um ano pelo Governo, e a modernização do IP3.