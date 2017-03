Actualidade

O incidente ocorrido hoje junto ao edifício do Capitólio, em Washington, não é um ato terrorista, garantiu fonte da polícia.

"Este incidente parece ser de natureza criminal, sem ligação com terrorismo, pelo que o complexo do Capitólio continua aberto ao público", disse à imprensa Eva Malecki, diretora de comunicações da polícia do Capitólio.

A polícia deteve uma mulher e não um homem, ao contrário do que fora antes anunciado, que ao volante de uma viatura tentou atropelar agentes da autoridade.