Actualidade

A comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA) aprovou hoje textos para serem ouvidos, sobre temas diferentes, o atual ministro das Finanças e secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o antigo ministro do PSD Vítor Gaspar.

O BE pedia a audição "com caráter de urgência" do atual ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre "o processo de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos (CGD), nomeadamente sobre o encerramento de balcões e redução do número de trabalhadores", texto que foi aprovado por unanimidade, revelou fonte parlamentar à agência Lusa.

Foi também aprovado, embora com abstenções de PSD e CDS-PP, um texto do PCP pedindo a ida à comissão do antigo ministro das Finanças Vítor Gaspar, neste caso para abordar o processo de capitalização do banco público em 2012.