Actualidade

A Fundação José Saramago assinala este ano o seu décimo aniversário e vai desenvolver várias iniciativas, a partir de sábado, entre exposições, cinema e concertos, tendo como ponto de partida o conto "O Lagarto" da autoria do escritor português.

Constituída pelo próprio escritor a 29 de junho de 2007, a Fundação José Saramago assinala dez anos de existência, propondo-se oferecer durante todo o ano "uma programação variada que contará com concertos, sessões de cinema, mesas redondas, tertúlias e com a promoção da literatura em língua portuguesa para além das fronteiras de Portugal", anunciou hoje aquela instituição cultural privada.

Assim, no dia 01 de abril, abre ao público a exposição "O Lagarto", de José Saramago e do gravurista brasileiro J. Borges, que consiste em vinte xilogravuras acompanhadas pelo texto integral do conto escrito há mais de 40 anos pelo Nobel português da literatura.