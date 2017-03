Actualidade

O Presidente da República congratulou-se hoje com as projeções do Banco de Portugal para a economia portuguesa no período 2017-2019, considerando que são "boas notícias" em matéria de crescimento, emprego, exportações e investimento.

"Eu acabei de saber, quando aterrei agora em Lisboa, que há boas notícias no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para este ano", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, acrescentando que também "há boas notícias na diminuição do desemprego, que pode ir até abaixo de 10%".

O chefe de Estado, que falava durante uma visita à 10.ª edição da Futurália, Feira de Educação Formação e Empregabilidade, em Lisboa, referiu ainda que "há boas notícias no crescimento do investimento" e "boas notícias nas exportações".