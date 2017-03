Actualidade

O programa Tele Via Verde AVC, coordenado pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e que agrega mais sete unidades da região Centro, é já uma referência europeia, disse hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

A rede "está a funcionar em pleno, traduzindo-se em grandes benefícios na assistência ao doente, tendo já alcançado resultados muito positivos que o colocam como referência a nível europeu", refere a ARSC, em comunicado enviado à agência Lusa, após uma reunião realizada na terça-feira para avaliar os dois anos de atividade do programa.

Com uma média de "três a quatro" teleconsultas diárias, o Tele Via Verde do AVC garante uma resposta tecnicamente equitativa aos doentes que sofrem um acidente vascular cerebral.