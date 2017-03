Autárquicas

O secretário-geral do PCP defendeu hoje que as próximas eleições autárquicas se deverão realizar a 1 de outubro e deixou um apelo ao Governo para quer tenha atuação de isenção até ao dia do ato eleitoral.

Estas posições de Jerónimo de Sousa foram transmitidas após ter estado reunido com o primeiro-ministro, em São Bento - encontro que se integrou na ronda de consultas aos partidos para a marcação pelo Governo da data das próximas eleições autárquicas.

Perante os jornalistas, Jerónimo de Sousa considerou que 1 de outubro (data também preferida pelo PSD, CDS-PP, PEV e PAN) é o dia que permite uma "maior participação eleitoral", já na semana anterior, de setembro, "ainda muitos portugueses se encontram de férias".