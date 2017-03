Atualidade

Houve falhas graves de supervisão no desaparecimento de armas na PSP – ministra

A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, disse hoje que houve “falhas graves” nas áreas de supervisão e controlo no caso do desaparecimento de 57 armas Glock da PSP. “O relatório de inquérito concluiu por falhas graves de supervisão e controlo no Departamento de Departamento de Apoio Geral (DAG) da Direção Nacional da Policia de Segurança Pública”, vincou à margem da visita às obras de requalificação da Esquadra de São Mamede Infesta, em Matosinhos, distrito do Porto. Esta situação levou a uma “série” de medidas, nomeadamente à instauração de processos disciplinares em toda a cadeia hierárquica do departamento e à inventariação “rigorosa” de todas as armas nas forças e serviços de segurança sob a tutela do Ministério da Administração Interna (MAI), análise “muito exaustiva” de todos os procedimentos de controlo, supervisão, armazenamento e distribuição de armamento aos polícias em geral e aos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). A governante adiantou ainda que determinou o início dos procedimentos legais com vista à cessação da comissão de serviço do ex-diretor do DAG da Direção Nacional da PSP, enquanto oficial de ligação do MAI na Guiné-Bissau, que dirigia este serviço de armazenamento de armas e foi recentemente para aquele país. O superintendente da PSP Paulo Jorge Gonçalves Sampaio iniciou funções na Guiné-Bissau a 23 de janeiro de 2017 e terminaria a comissão de serviço em fevereiro de 2020, segundo o despacho da nomeação publicado em Diário da República a 06 de dezembro de 2016. O extravio das 57 armas foi detetado após a apreensão de uma arma de fogo da polícia durante uma operação policial que decorreu no Porto, em janeiro. Outras três armas foram detetadas pelas autoridades espanholas em Ceuta.