Atualidade

PSD acusa Governo de pôr em risco SNS, esquerda responde com críticas de branqueamento

O PSD acusou hoje o atual Governo de "agravar as condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde" (SNS), intervenção que mereceu fortes críticas de branqueamento por parte do PS, BE e PCP. Numa declaração política na Assembleia da República, o vice-presidente da bancada do PSD Miguel Santos acusou PS, PCP e BE de terem "prometido muito" mas terem aumentado a dívida no SNS e cortado no investimento. "Mais uma vez, está em risco a sustentabilidade do SNS e a acessibilidade dos cidadãos aos cuidados de saúde", acusou o deputado do PSD, posição contestada por todas as bancadas à esquerda. Na resposta, o deputado do PS Luís Graça acusou o social-democrata de ter "uma visão de ‘mangas de alpaca’" para a saúde e se limitar a recorrer ao "velho Excel de Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque", ex-ministros das Finanças do anterior Governo PSD/CDS-PP. "De que valem os números estarem corretos se o SNS não responder às necessidades das portuguesas e dos portugueses", questionou Luís Graça, contrapondo que o atual Governo aumentou o número de profissionais no SNS. Pelo BE, o deputado Moisés Ferreira acusou o PSD de querer "branquear a sua responsabilidade" pela política de "terra queimada" que desenvolveram no seu executivo no setor da saúde e que, disse, não se deveram apenas a imposições da 'troika'. "O que fizeram foi por uma opção do PSD e CDS-PP porque não gostam do SNS e querem dar fatias deste mercado aos privados", acusou o deputado do BE. Na mesma linha, a deputada do PCP Carla Cruz acusou Miguel Santos de ter feito "uma encenação" na Assembleia da República, e salientou que o anterior Governo aumentou as taxas moderadoras e promoveu alterações nos transportes não urgentes prejudiciais aos utentes. "Senhor deputado, não branqueie as suas responsabilidades. Os portugueses esqueceram-me dos doentes que morreram à espera do medicamento para a hepatite C", questionou Carla Cruz, reivindicando para o PCP responsabilidades por mudanças positivas no SNS. O deputado do PSD Miguel Santos apontou a escolha de Paulo Macedo para presidir à Caixa Geral de Depósitos como um sinal de qualidade das anteriores políticas de saúde: "O atual Governo, com o vosso apoio, foi buscar o ex-ministro da Saúde para uma das missões mais importantes no país".