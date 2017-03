Atualidade

ASAE desmantelou "casino ilegal" em Barcelos e constituiu dez arguidos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou hoje o desmantelamento de um "casino ilegal" em Barcelos, no qual se desenvolvia a exploração e prática "ilícita" do jogo de póquer. Em comunicado, a ASAE acrescenta que, como resultado da operação, foram detidos em flagrante delito e constituídos arguidos 10 indivíduos, entre jogadores e o responsável pelas instalações. Foi também apreendido todo o material de jogo ali encontrado, designadamente mesa, caixas com fichas de jogo e baralho de cartas. A intervenção, desencadeada em cumprimento de mandado de busca, contou com a colaboração do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e da Polícia de Segurança Pública. A investigação decorria há quatro meses.