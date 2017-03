Actualidade

O Haitong Bank, ex-BES Investimento, registou prejuízos de 96 milhões de euros em 2016 e vai ter um aumento de capital, segundo um comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o comunicado, a empresa dominante do Haitong, a Haitong Securities Company Limited, registou "perdas líquidas atribuíveis ao acionista de 96 milhões de euros, relacionadas com os resultados do Haitong Bank, S.A.".

A Haitong Securities Company Limited aprovou ainda a subscrição de aumento de capital de 339 milhões de euros no Haitong Bank, além de uma "conversão em capital social de um instrumento financeiro subordinado de 80 milhões de euros (elegível para fundos próprios adicionais de nível Tier 1), sujeitas às aprovações regulamentares requeridas".