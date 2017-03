Actualidade

A oitava edição do Prémio Estação Imagem - Viana do Castelo, que distingue trabalhos na área do fotojornalismo, vai ter este ano 110 trabalhos candidatos a Fotografia do Ano, anunciou hoje a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização revelou ainda que "foram submetidas a concurso 270 reportagens" nas sete categorias previstas naquele Prémio.

No total, segundo a organização, aqueles trabalhos foram realizados por cerca de 150 profissionais, "a maioria portugueses, mas também espanhóis, brasileiros, moçambicanos, italianos e belgas, havendo também 13 candidaturas à bolsa Estação Imagem 2017", esta última destinada a projetos relacionados com o Alto Minho.