Actualidade

As associações de pais das escolas da Quinta do Conde, a Câmara de Sesimbra e a Junta da Quinta do Conde organizam na quinta-feira um cordão humano pela construção de uma escola secundária na freguesia.

Segundo a Associação de Pais da Escola Básica Integrada da Quinta do Conde (APEBIC), o cordão unirá, durante a manhã, as sedes dos três agrupamentos de escolas da Quinta do Conde - a Escola Básica Integrada da Boa Água, a Escola Básica Integrada da Quinta do Conde e a Escola 2,3+S Michel Giacometti.

A construção de uma nova escola secundária na Quinta do Conde (distrito de Setúbal) já esteve prevista pela empresa pública Parque Escolar e a Assembleia da República também já aprovou vários projetos de resolução, do PS, BE, PCP e PEV, que recomendam a construção daquele equipamento, reclamado pela população há mais de uma década, mas que tarda em ser construído.