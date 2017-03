Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina (PS), acusou hoje vereadores do PSD e do CDS-PP de "aproveitamento político" e de um comportamento "simplório e oportunista" em incidentes como o do viaduto de Alcântara.

"Os senhores vereadores da oposição João Gonçalves Pereira [CDS-PP] e António Prôa [PSD] têm procurado, a propósito de problemas na cidade, um aproveitamento político simplório", afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, numa discussão acesa que marcou o período antes da ordem do dia da reunião pública do executivo.

Fernando Medina referia-se às reações dos vereadores da oposição quanto a problemas recentes na cidade, como o desvio de um pilar no viaduto de Alcântara, o abatimento de parte do piso na Avenida de Ceuta ou o colapso de um muro na Graça que afetou vários prédios na rua Damasceno Monteiro.