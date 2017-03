Autárquicas

O PS também defendeu hoje junto do Governo que as próximas eleições autárquicas se deverão realizar no próximo dia 01 de outubro, data igualmente defendida pelos partidos com representação parlamentar ouvidos antes.

Perante os jornalistas, após ter sido recebido em audiência pelo primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, o presidente do PS, Carlos César, adiantou ainda que os socialistas, até 06 maio, dia em que realizam uma convenção autárquica, concluirão "grosso modo" o seu processo de escolha dos candidatos às eleições locais.

Tendo ao seu lado a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, Carlos César disse que a data proposta pelo PS para a realização de eleições autárquicas "coincide com aquela que foi sugerida pelos demais partidos, 01 de outubro".