Actualidade

O líder da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), José Félix Morgado, revelou hoje que o banco mutualista deve regressar aos resultados positivos já em 2017, depois de ter um prejuízo de 86,5 milhões de euros em 2016.

"Temos a ambição de alcançar resultados positivos já no primeiro trimestre de 2017", revelou Félix Morgado durante a conferência de imprensa de apresentação das contas do ano passado do Montepio.

De resto, o gestor já tinha referido que, em 2016, apesar de o Montepio ter tido um resultado líquido negativo de 86,5 milhões de euros (que compara com o prejuízo de 243 milhões de euros em 2015), houve uma "recuperação significativa de todas as variáveis" relacionadas com a atividade comercial do banco, o que "permite alimentar a ambição de ter resultados positivos em 2017".