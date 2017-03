Actualidade

Bruno de Carvalho defendeu hoje que ninguém, nem mesmo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pode retirar-lhe o direito de representar o Sporting, e negou ter cometido qualquer infração para ser suspenso 113 dias.

"Deram-me 113 dias. Há de aparecer seja quem for que me retire o direito daquilo que os adeptos do Sporting me deram. Isso está fora de questão [não representar publicamente o Sporting]. 90% dos sócios elegem-me e não é órgão nenhum da FPF que decide que não posso ser presidente", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à TVI.

O presidente do Sporting, que salientou não ter cometido infração nenhuma, lembrou que o seu castigo é o maior imposto a um presidente de um clube desde o 'Apito Dourado'.