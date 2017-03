Actualidade

A Sonangol, petrolífera estatal angolana, e o bloco 15, representado pela Esso, anunciaram hoje a entrega de dois projetos sociais, no valor de quatro milhões de dólares (3,6 milhões de euros), na província do Huambo.

O protocolo de entrega da construção de uma escola e de um centro materno-infantil foi hoje assinado pela presidente do conselho de administração da Sonangol, Isabel dos Santos, o diretor-geral interino da Esso, Paul Tobin, e um representante do governo da província do Huambo.

A escola, do I e II ciclo do ensino secundário, foi construída por solicitação das autoridades provinciais do Huambo, numa área de 1.200 metros quadrados e teve duas fases, tendo a conclusão da última fase garantido condições para 1.200 novos alunos, que se juntaram aos 600 alunos iniciais.