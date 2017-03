Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português deu prioridade à defesa dos direitos dos cidadãos europeus residentes no Reino Unido no âmbito do 'Brexit', confiando também na manutenção de uma "relação especial" entre a União Europeia e Londres.

Em Brasília, Augusto Santos Silva disse à agência Lusa, na quarta-feira, que a situação dos direitos dos cidadãos "é a primeira questão a ser negociada e a ser acertada" entre as partes no quadro da saída do Reino Unido da UE ('Brexit').

"Os direitos dos que são atualmente residentes têm de ser salvaguardados e temos de encontrar um qualquer esquema que favoreça a circulação, uma vez o Reino Unido saia", afirmou o ministro português, que está de visita ao Brasil.