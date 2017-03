Actualidade

Um tribunal de Seul iniciou hoje a sessão na qual vai decidir se aceita o pedido de prisão preventiva do Ministério Público para a antiga Presidente da Coreia do Sul, acusada de vários crimes.

As imagens transmitidas pela televisão mostraram Park Geun-hye a sair de um carro e a entrar no edifício do tribunal sem prestar declarações à imprensa.

Apesar de não estar obrigada a fazê-lo, a ex-presidente da Coreia do Sul deslocou-se pessoalmente para assistir à sessão convocada para ouvir os argumentos das partes e, posteriormente, decidir um veredito, que deverá acontecer até sexta-feira.