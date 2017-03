Actualidade

A presidente do Chile, Michelle Bachelet, recebe hoje o doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Évora, no primeiro dia da sua visita de Estado a Portugal, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como anfitrião.

A cerimónia de atribuição do grau Doutor Honoris Causa decorre a partir das 14:00, no Colégio do Espírito Santo, edifício principal da Universidade de Évora (UÉ), mas a visita da presidente da República do Chile à cidade alentejana começa de manhã.

Michelle Bachelet chega a Évora às 10:00 e é recebida por Marcelo Rebelo de Sousa na Praça do Giraldo, "sala de visitas" da cidade, onde vão decorrer as honras militares, com um desfile da Guarda de Honra.