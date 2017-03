Actualidade

Um comité parlamentar australiano endossou hoje as negociações entre a Austrália e Timor-Leste para definição de fronteiras marítimas entre os dois países, reconhecendo que a suspensão de um tratado atual é um passo essencial nesse diálogo.

"O comité apoia as alterações propostas ao Tratado CMATS antes do seu termo em 10 de abril de 2017. O Comité reconhece que o fim do acordo é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma fronteira marítima permanente no Mar de Timor", refere um relatório hoje divulgado.

"O Comité é da opinião que a disputa de fronteira marítima deveria ser negociada bilateralmente e de boa-fé e elogia ambos os Governos por terem concordado com estes princípios", sublinha.