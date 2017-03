Actualidade

Um juiz federal do estado norte-americano do Havai estendeu hoje a suspensão da segunda versão da ordem executiva anti-imigração de Donald Trump, que visa impedir a entrada no país de pessoas provenientes de seis Estados de maioria muçulmana.

A medida impede o governo de suspender novos vistos para pessoas dos seis países de maioria islâmica e de travar o programa de refugiados nos Estados Unidos.

O departamento norte-americano da Justiça deverá recorrer da decisão do juiz Derrick Watson.