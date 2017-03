Actualidade

A cantora e compositora portuguesa Luísa Sobral atua no dia 26 de julho, nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no âmbito do CoolJazz Festival, foi hoje anunciado.

Luísa Sobral, o primeiro nome nacional anunciado pelo festival edpcooljazz, atua na mesma noite dos britânicos Jamie Lidell & The Royal Pharaohs.

No palco do festival, Luísa Sobral vai apresentar "os seus temas mais emblemáticos" e o seu quarto álbum, "Luísa", publicado em finais do ano passado, adiantou à agência Lusa fonte da organização.