A seguradora Lloyds of London vai abrir uma delegação em Bruxelas no início de 2019 para fazer face à saída do Reino Unido da União Europeia, anunciou hoje o grupo britânico.

"Na sequência da decisão do Reino Unido em abandonar a União Europeia, uma delegação vai ser aberta em Bruxelas e pretende-se que esteja operacional no dia 02 de janeiro de 2019", refere o Lloyds na comunicação anual de resultados.

O grupo Lloyds que não indicou os eventuais efeitos que o brexit pode vir a provocar nos postos de trabalho da companhia tem repetido ao longo dos últimos meses que, devido ao resultado do referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, "algumas operações iriam ser deslocalizadas".