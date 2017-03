Benfica-FC Porto

O 'clássico' de futebol de sábado, entre Benfica e FC Porto, terá um impacto económico de 25,138 milhões de euros, revelou um estudo divulgado pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

O jogo, que coloca frente a frente o líder Benfica e o segundo classificado FC Porto, no Estádio da Luz, terá uma audiência televisiva estimada pelo IPAM de entre 3,5 a quatro milhões de pessoas, com a perspetiva de casa cheia (65 mil lugares) no estádio.

Segundo o estudo, mais de 21 milhões de euros devem-se à criação de receitas "indiretas", provenientes das vendas de jornais e outros meios de comunicação desportivos, apostas 'online', venda de 'merchandising', publicidade, assinaturas de canais de televisão por cabo e o consumo "em casa e na restauração", bem como as deslocações de adeptos a título particular ou coletivo.