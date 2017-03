Nick Willing

O realizador Nick Willing, filho da pintora Paula Rego, descobriu que "há muitos segredos escondidos nas obras" da pintora, e revela-os no filme sobre a vida da mãe, que se estreia em Portugal a 06 de abril.

"A minha razão para fazer o filme era perceber a minha mãe. Era algo pessoal, mas também achei que as outras pessoas poderiam perceber melhor a obra dela", através deste documentário, criado ao longo de dois anos, segundo o cineasta, em entrevista à agência Lusa.

Em "Paula Rego, Histórias & Segredos", que já se estreou no Reino Unido, pela BBC2, a 25 de março - com "grande sucesso", segundo o realizador - é traçado um retrato íntimo da vida da artista, revelando-se os episódios recorrentes de depressão, a relação complexa com o marido, o também artista Victor Willing (falecido em 1988), os casos extraconjugais de ambos, os abortos, a relação com a família e os problemas financeiros.