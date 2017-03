INE

O indicador de confiança dos consumidores aumentou entre setembro e março e o indicador de clima económico subiu entre janeiro e março, depois de ter diminuído nos três meses precedentes, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, o indicador de confiança dos consumidores retoma assim "a trajetória positiva observada desde o início de 2013", apresentando o valor mais elevado desde março de 2000".

"A evolução do indicador de confiança dos consumidores no último mês resultou do contributo positivo de todas as componentes, perspetivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar, da situação económica do país e da poupança e, de forma mais expressiva, das expectativas relativas à evolução do desemprego", sinaliza.