Actualidade

A Câmara de Aveiro teve em 2016, sem a ajuda financeira, um saldo positivo de 13,8 milhões de euros, que vai incorporar no Orçamento de 2017, e abateu 16,3 milhões de euros à dívida.

Os resultados constam do "Relatório de Gestão, Prestação de Contas, Balanço Social e Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais" de 2016 e são atribuídos pelo presidente da Câmara, Ribau Esteves, ao "rigor e qualidade de gestão" sob a sua liderança. Mas, para a oposição, o que permitiu a "proeza" foi a opção de colocar os impostos e taxas municipais no máximo, ainda sem o Plano de Ajustamento (PAM) aprovado que a tal obriga, com sacrifício dos contribuintes.

"Com estes resultados, desafio quem ganhar as próximas eleições autárquicas a sair do Fundo de Apoio Municipal [a que a Câmara recorreu, contraindo um empréstimo de 85,5 milhões de euros, ficando vinculada ao Plano de Ajustamento]. Claramente podemos sair deste procedimento mais cedo porque os aveirenses é que estão a ser sacrificados", comentou o vereador do PS João Sousa.