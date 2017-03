Actualidade

O Crédito Agrícola registou um resultado líquido de 59,7 milhões de euros em 2016, uma subida de 10% face ao lucro de 54,1 milhões de euros em 2015, informou hoje o banco cooperativo.

Licínio Pina, presidente do Crédito Agrícola, salientou a "capacidade e disponibilidade" demonstradas pela instituição para dar resposta às necessidades dos seus clientes num "contexto de incerteza que paira sobre alguns dos principais bancos" que operam em Portugal.

No negócio bancário, o lucro ascendeu a 72,1 milhões de euros no ano passado, mais 28% do que em 2015.