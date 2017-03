Actualidade

O líder do grupo parlamentar socialista na Assembleia da Madeira, Jaime Leandro, demitiu-se hoje por considerar que a estrutura autónoma do partido foi ultrapassada ao ter conhecimento de um alegado acordo promovido por António Costa para a Câmara do Funchal.

"Acabei por perceber que havia aqui outras razões encapotadas para a visita [do primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa] e entendo que o Partido Socialista da Madeira tem de ser governado pelos militantes da Madeira e não é um partido telecomandado", afirmou Jaime Leandro.

O presidente do grupo parlamentar criticou ainda António Costa por estar a "impingir a partir do continente uma governação para o partido".