Brexit

O ministro para o 'Brexit', David Davis, negou hoje que o Reino Unido tenha ameaçado suspender a cooperação com a União Europeia em matéria de segurança se não concluir um acordo comercial vantajoso com Bruxelas.

O ministro, responsável pelas negociações de saída da UE, disse que a carta da primeira-ministra Theresa May que lançou formalmente o período de dois anos de negociações é clara quanto à vontade do Reino Unido de continuar a trabalhar com a UE numa série de áreas, incluindo a segurança.

"Queremos um acordo e ela queria sublinhar que seria mau para ambos que não houvesse um acordo. Ora essa parece-me uma constatação perfeitamente razoável e de forma alguma uma ameaça", disse Davis à BBC.