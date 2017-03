Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou hoje a importância da visita de Estado da sua homóloga chilena a Portugal para estreitar relações, observando que o Chile é o terceiro parceiro económico de Portugal na América Latina.

O chefe de Estado português falava aos jornalistas depois de receber a presidente do Chile, Michelle Bachelet, na Praça do Giraldo, "sala de visitas" da cidade de Évora, no início de uma visita de dois dias a Portugal.

"As relações bilaterais com o Chile são ótimas. É o nosso terceiro parceiro económico na América Latina, temos grandes relações", afirmou Marcelo.