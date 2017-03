Actualidade

O presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina, escusou-se hoje a comentar as polémicas que envolvem o Montepio, dizendo apenas acreditar que a gestão do banco mutualista e o regulador estão a trabalhar para colocar a entidade no bom caminho.

"Estou convicto de que as pessoas que estão no banco e no regulador estão a tentar fazer o melhor para o banco e para o país", afirmou Licínio Pina durante a conferência de imprensa de apresentação das contas de 2016 do Crédito Agrícola, em Lisboa, depois de questionado sobre a situação do grupo Montepio.

A associação e o banco mutualistas têm estado em foco na comunicação social nos últimos tempos, com uma sucessão de notícias negativas, como a constituição de António Tomás Correia (presidente da MGAM - Montepio Geral Associação Mutualista) como arguido num processo em que é suspeito de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme.