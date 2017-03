Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Porto Vivo - Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU), Álvaro Santos, anunciou hoje que cessou funções na empresa para que foi nomeado em 2014, como representante do Estado.

"Cesso hoje as minhas funções de presidente executivo do Conselho de Administração da Porto Vivo", revelou o responsável, num 'e-mail' em que agradece a todos com quem se relacionou "profissional e institucionalmente" ao longo de "quase três anos", sem esclarecer os motivos para o fim da colaboração com a empresa de capitais públicos.

Na missiva, Álvaro Santos diz ter "plena consciência" de que a condução do processo de Reabilitação Urbana da Baixa Portuense foi, e é, "uma missão ciclópica" mas refere também "a forte convicção" de ter dado "passos muito firmes e concretos para a revitalização económica, social e turística do Porto", servindo, por isso, "de exemplo para o todo o país".