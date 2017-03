Corrida/Caminhada Dona Estefânia

A Plataforma Cívica em Defesa de um Novo Hospital Pediátrico em Lisboa, em parceria com a Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia, vai promover a “6ª Corrida/Caminhada Dona Estefânia – Dia da Mãe” no próximo dia 7 de maio, junto ao passeio marítimo Alcântara-Belém, em Lisboa.

“Com esta iniciativa pretendemos reforçar o nosso alerta para o erro de extinguir o único Hospital Pediátrico de Lisboa e do sul do país, defendendo a criação de uma nova instituição de saúde onde as crianças possam ser tratadas como tal”, refere o pediatra Mário Coelho, em representação da Plataforma Cívica.

A 6ª Corrida-Caminhada Dona Estefânia – Dia da Mãe tem início por volta das 9h30m no passeio marítimo de Alcântara e conta com um percurso cronometrado para atletas (10 Km) e uma vertente de marcha lúdica solidária (4 Km), com trajeto preparado para participantes em cadeira de rodas. Todos os fundos angariados revertem a favor da Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia.

“Desde 2012 este evento junta anualmente mais de 2.500 pessoas, na sua maioria famílias. O sucesso alcançado tem sido a resposta ao sentimento comum da necessidade de manter um Hospital Pediátrico autónomo em Lisboa e da sua importância para acorrer às especificidades das crianças gravemente doentes e das suas famílias”, comenta Ana Rita Mendes, pela Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia.

Durante a corrida, a pensar nos mais novos, estarão a decorrer ateliers de pintura artística e animação da responsabilidade da Operação Nariz Vermelho; mascotes gigantes de Nuno Theias e estará aberto o “Hospital da Bonecada”, no qual as crianças podem levar os seus filhos - bonecos, para serem tratados por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Nova.

As inscrições para a Corrida/Caminhada podem ser realizadas através do e-mail: liga.hde1@gmail.com