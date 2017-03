Actualidade

O Governo moçambicano anunciou hoje a suspensão temporária da importação e comercialização de carnes e frangos de origem brasileira e criou uma equipa técnica para a avaliação dos produtos abrangidos pela medida.

Falando durante uma conferência de imprensa em Maputo, a diretora Nacional do Comércio Interno, Zulmira Macamo, disse que a medida visa evitar danos para a saúde dos consumidores, caso se confirme que as importações de carnes feitas por Moçambique fazem parte dos lotes supostamente adulterados, na sequência da operação "Carne Fraca", desencadeada pela Polícia Federal brasileira.

"O Governo decidiu criar uma equipa multissetorial com vista a verificar a existência de produtos importados do Brasil no mercado nacional", afirmou Zulmira Macamo, dando conta da formação de um grupo de avaliação, constituído por quadros dos ministérios da Indústria e Comércio, da Saúde e da Agricultura e Segurança Alimentar, bem como técnicos da Autoridade Tributária.