Actualidade

Uma médica ortopedista da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo foi acusada de homicídio por negligência de uma mulher de 95 anos que observou e tratou em janeiro de 2013, na sequência de uma queda acidental.

Segundo informação disponibilizada na página da Procuradoria da Comarca de Santarém, a médica é acusada pelo Ministério Público da prática dos crimes de homicídio por negligência, com negligência grosseira, e de intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos por violação das 'leges artis' (regras) da medicina.

A acusação afirma que, no dia 31 de janeiro de 2013, a médica observou e tratou no serviço de urgência da unidade de Abrantes do CHMT uma doente de 95 anos que, na sequência de queda acidental na residência, sofrera fraturas da cabeça do úmero (membro superior direito), do terço inferior do fémur (membro inferior direito) e dos corpos vertebrais C7 e T8.