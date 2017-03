Actualidade

A Câmara de Lisboa vendeu hoje três terrenos por 14,05 milhões de euros, na quarta hasta pública realizada em duas semanas, período no qual arrecadou 35,4 milhões de euros com este tipo de transações, divulgou a autarquia.

De acordo com a informação enviada à agência Lusa pelo diretor municipal de Gestão Patrimonial, António Furtado, foram vendidos três dos seis terrenos que constavam da hasta pública realizada esta manhã no edifício da autarquia do Campo Grande.

O responsável precisou que foram recebidas quatro propostas para os três terrenos, situados na Rua Sousa Lopes (Avenidas Novas) - que foi vendido pelo preço inicial de 6,1 milhões de euros -, e na Avenida de Berlim (Olivais).