Actualidade

Cinco editoras portuguesas e a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) vão estar presentes na Feira do Livro Infantil de Bolonha, que começa na segunda-feira, em Itália.

Durante quatro dias a feira concentra centenas de editores, livreiros, autores e ilustradores de todo o mundo em torno da comercialização e divulgação do livro ilustrado para a infância e juventude. Além dos 'stands' de cada editora ou entidade promotora, há um extenso programa paralelo de debates, lançamentos, prémios e exposições.

Este ano, a DGLAB volta a estar presente com um espaço de divulgação com cerca de 70 livros ilustrados e juvenis publicados ao longo do último ano, destacando ainda as ilustrações de João Fazenda, Bernardo Carvalho e Yara Kono, distinguidos com o Prémio Nacional de Ilustração.