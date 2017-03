Actualidade

Seis escolas superiores de Portugal e Espanha apresentam mais de uma dezena de espetáculos teatrais no festival Ofélia, organizado pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, de 04 a 07 de abril.

O festival, organizado pelos estudantes do curso de Teatro da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha do Politécnico de Leiria (ESAD.CR/IPLeiria), tem por objetivo, segundo Carolina Faias, porta-voz do festival, "incentivar a troca de saberes e de experiências", ao longo de quatro dias de espetáculos 'workshops' e conferências.

A ideia é, de acordo com a porta-voz, "partilhar conhecimentos, ideias e experimentações estéticas e inéditas, proporcionando a apresentação de alguns dos melhores trabalhos de cada escola participante", no evento anual cuja sexta edição decorre na ESAD, entre os dias 04 e 07 de abril.