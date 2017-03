Actualidade

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia anunciou hoje a realização de "um desfile de protesto" a 20 de abril, em Lisboa, para exigir ao Governo que resolva com "a máxima urgência" os problemas essenciais do setor.

O "desfile de protesto", que se realiza às 18:00 de 20 de abril entre Santos e São Bento, termina com a entrega de um documento reivindicativo na residência oficial do primeiro-ministro, no qual fazem parte as "questões essenciais" que afetam os polícias e a própria PSP, disse à agência Lusa o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Entre as questões que afetam a atividade operacional da Polícia de Segurança Pública, Paulo Rodrigues referiu a falta de meios e de viaturas.