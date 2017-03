Actualidade

Os presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, Vasco Cordeiro e Miguel Albuquerque respetivamente, não vão estar na reunião do Conselho de Estado na sexta-feira devido à participação no 4.º Fórum das Regiões Ultraperiféricas.

A informação foi confirmada à agência Lusa pelos dois governos regionais que justificaram a ausência com a presença dos chefes dos executivos no fórum, cujos trabalhos terminam no final da manhã da sexta-feira em Bruxelas.

Na tarde de sexta-feira abre nesta cidade o gabinete conjunto de representação dos Açores e da Madeira, com a presença de Vasco Cordeiro e Miguel Albuquerque.