Novo Banco

O ministro das Finanças, Mário Centeno, dará, na sexta-feira "todas as explicações relativas ao processo de venda do Novo Banco", anunciou a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Conselho de Ministros de hoje, Maria Manuel Leitão Marques foi questionada pelos jornalistas sobre se a venda do Novo Banco tinha sido analisada e debatida nesta reunião dos membros do Governo.

"O Conselho de Ministros e todos os ministros são sempre informados sobre todas as questões relevantes para a gestão administrativa e em matéria financeira. Sobre essa questão específica, amanhã [sexta-feira] o senhor ministro das Finanças dará todas as explicações relativas ao processo de venda do Novo Banco", anunciou.